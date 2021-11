Finale 'Gillette Bomber Cup'

Sabato 13 novembre alle 10.30 si terrà la finale della quinta edizione della Gillette Bomber Cup – Bomber vs King, in sinergia con Dentsu Gaming e PG Esports.

Sabato 13 novembre alle 10.30 si terrà la finale della quinta edizione della Gillette Bomber Cup – Bomber vs King, in sinergia con Dentsu Gaming e PG Esports - società leader in Italia nell'organizzazione di tornei dedicati al gaming competitivo. Il tanto atteso evento si terrà durante la Milan Games Week, il più importante consumer show in Italia dedicato al mondo dei videogames e vedrà i finalisti delle migliori squadre italiane sfidarsi in diretta al famoso videogioco online Fortnite, a cui sono affezionati ben 250 milioni di utenti. Durante le scorse 3 settimane ben 24 squadre hanno sfoggiato tutte le loro migliori capacità in una serie di sfide avvincenti con l’obiettivo di ottenere lo score più alto e decretare chi saranno i Bomber e i King di questa stagione. L’appuntamento sarà commentato dagli esperti, nonché ambassador di questa edizione di Bomber Cup, Xiuder, famoso streamer di Twitch Italia e Piz, pro-player di Fortnite, veri e propri punti di riferimento della community italiana del battle royale diventato negli ultimi anni un vero e proprio fenomeno mondiale. Ne sopravvivrà solo uno: quale sarà il migliore team italiano di Fortnite?

