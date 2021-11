Libri in... bus

Nei quartieri di Milano il 'Bibliobus' del Sistema Bibliotecario Milano, appunto un autobus carico di volumi dove i cittadini possono ritirare i testi prenotati.

Libri anche in pullman. Nei quartieri di Milano ecco, infatti, il 'Bibliobus' del Sistema Bibliotecario Milano, appunto un autobus carico di volumi dove i cittadini possono ritirare i testi prenotati sul catalogo o per telefono. Più nello specifico, poi, le tappe settimanali previste sono lunedì piazza Selinunte, martedì via Carnia 12, mercoledì via delle Betulle (Quartiere Olmi), giovedì viale Ungheria 18 e venerdì piazza Aspromonte.

