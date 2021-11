Approvato dalla giunta regionale lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale per la prosecuzione e il rifinanziamento della linea di intervento 'A scuola contro la violenza sulle donne'.

Approvato dalla giunta regionale lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale per la prosecuzione e il rifinanziamento della linea di intervento 'A scuola contro la violenza sulle donne'. "Il progetto - ha spiegato l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli - è volto a promuovere, già sui banchi di scuola, le pari opportunità e a prevenire il fenomeno della violenza contro le donne. Con l'approvazione di questa delibera Regione Lombardia conferma l'impegno assunto con il Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023, che si pone tra gli obiettivi il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione nella promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulla affermazione delle pari opportunità, in funzione preventiva della violenza contro le donne in tutte le sue forme, valorizzando tutte le iniziative di sensibilizzazione e formazione realizzate dalle scuole di ogni ordine e grado". "Le risorse messe a disposizione per il biennio - prosegue l'assessore - sono pari a 152.000 euro e serviranno a valorizzare le reti che si sono costituite in ogni provincia con l'obiettivo di sensibilizzare e formare studenti, docenti e genitori sul fenomeno della violenza contro le donne, portando avanti un progetto al quale le scuole lombarde in questi anni hanno aderito con entusiasmo. Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a Palazzo Lombardia parteciperanno anche docenti e studenti delle scuole che hanno partecipato al progetto".

