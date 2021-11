Varese, città più sportiva

Varese, con mille punti, ha conquistato la medaglia d’oro come realtà più 'sportiva' d’Italia. Sono, poi, ben 7 le province lombarde nella top 20.

"Lo sport fa bene", chissà quante volte abbiamo sentito ripetere questa frase. Ma, alla fine, a Varese, come si dice, l'hanno presa proprio 'alla lettera'. Già, perché la città giardino, con mille punti, ha conquistato la medaglia d’oro come realtà più 'sportiva' d’Italia. Il capoluogo di provincia lombardo, infatti, si è classificato sul gradino più alto del podio nell’annuale Indice di sportività elaborato da PtsClas, arrivato alla quindicesima edizione. Nella precedente graduatoria, Varese era al 14° posto e grazie al piazzamento di quest’anno è anche il primo Comune della Lombardia a guadagnare il primo posto nella classifica stilata annualmente. Più nello specificol, poi, hanno contribuito nella redazione dell’indice la ripresa delle attività sportive dopo le limitazioni dovute al Covid-19 nel 2020, i risultati raggiunti dalle dvierse società nelle varie discipline e le performance degli atleti alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo (queste ultime hanno pesato per il 12% del totale). Con le quattro macro aree prese in esame per assegnare il punteggio che sono state: strutture sportive, sport di squadra, individuali e sport e società. Non è, però, tutto, visto che la nostra regione, oltre al primato della classifica, vanta anche il maggior numero di presenze tra le prime 20 province italiane, ben 7. Dopo la città giardino, ecco, allora, Cremona (870,05 punti), Bergamo (846,61 punti), quindi Milano (765,99 punti), Monza Brianza (749,6 punti), Brescia (con 714,2) e Lecco (con 678,1 punti)". “L’ottimo risultato delle province lombarde mette in luce, nonostante i problemi ancora irrisolti, un sistema sportivo ben organizzato e competitivo e un territorio pronto a intraprendere il percorso verso le Olimpiadi invernali 2026”, ha dichiarato Alberto Miglietta, vicepresidente di PtsClas ed ex amministratore delegato di Coni Servizi.

