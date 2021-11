Corso per militari in congedo

Al Comando Forze Operative Nord si conclude il corso di “Analisi del layout per l’ottimizzazione della logistica interna di magazzino nell’industria 4.0”. I corsi a cura dell’ente di formazione di Assindustria Veneto Centro servono per ricollocarsi nel mondo del lavoro, presto nuove lezioni sull’ecommerce.

l 29 ottobre il Comando Forze Operative Nord ha concluso il corso di “Analisi del layout per l’ottimizzazione della logistica interna di magazzino nell’industria 4.0” presso la Società di formazione e consulenza di Assindustria Venetocentro, FÒREMA. Il corso, della durata di due settimane, si è svolto nell’ambito delle attività di “Sostegno alla Ricollocazione Professionale” rivolto ai militari congedati e in servizio dell’Esercito, Marina e Aeronautica Militare, al fine di agevolarli alla ricerca di un’occupazione dopo il servizio prestato. Si è concluso con successo e con la piena soddisfazione dei frequentatori, sia per l’attenta ed efficace organizzazione messa in atto da FòREMA sia per l’argomento già di per sè molto interessante e reso ancora più concreto e professionalmente formativo dalle lezioni tenute dall’Ing. Andrea Payaro.

"Siamo orgogliosi di aver partecipato a questo progetto che pone al centro dell'attenzione i nostri militari che, dopo anni di servizio, cercano di concretizzare le loro competenze nel mondo del lavoro”, dichiara Luca Passadore, amministratore delegato di Fòrema. “È stata un'esperienza davvero unica e interessante, sicuramente foriera di nuove opportunità: crediamo infatti che la formazione continua sia necessaria e utile per tutte le categorie".

La formazione è una delle attività attraverso le quali si concretizza il “Progetto Sbocchi Occupazionali”, la cui cabina di regia si trova presso il Segretariato Generale della Difesa. Le altre attività del progetto che realizzano il processo di transizione dei volontari dalla vita militare al mondo del lavoro sono l’informazione, l’orientamento individuale, il monitoraggio dei Concorsi nel Pubblico Impiego, l’incontro con le offerte lavorative del mondo imprenditoriale. Queste attività vengono condotte in tutte le Regioni del Territorio Nazionale attraverso i Comandi Militari dell’Esercito nei quali si incardinano le “Sezioni Sostegno alla Ricollocazione Professionale” e che includono, nel loro organico, gli Orientatori Professionali della Difesa.

Per la realizzazione del progetto “Sbocchi Occupazionali” il Comando Forze Operative Nord in data 1 luglio 2014 ha sottoscritto una Convenzione Operativa con l’Assessorato all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e alle pari opportunità della Regione del Veneto. Le riunioni periodiche che si svolgono con quest’ultimo permettono di essere sempre aggiornati circa le esigenze del mondo imprenditoriale Veneto e conoscere in anteprima le figure professionali più richieste.

A breve altri militari che prestano servizio in tutti i Reparti delle Forze Armate dislocate in Veneto parteciperanno al corso di “eCommerce Management”, anche questo suggerito dalle emergenti figure professionali che trovano sempre più spazio nel mondo del lavoro e che costituiscono sempre maggiore attrattiva per i giovani. In passato sono stati svolti corsi, come conduttore di muletto, realizzazione di pagine web, autocad 3D, web marketing, pizzaiolo, barman, guardia giurata, addetto ai servizi di controllo e sicurezza.

