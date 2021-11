Lavori su viale Cadorna

Viale Cadorna a Legnano, dall’8 al 12 novembre, sarà interessato da un restringimento di carreggiata sulla corsia di marcia da Corso Sempione a via del Carmelo, dalle 21 alle 6 del mattino, per opere di consolidamento del fondo stradale e dei marciapiedi.

Viale Cadorna a Legnano, dall’8 al 12 novembre, sarà interessato da un restringimento di carreggiata sulla corsia di marcia da Corso Sempione a via del Carmelo, dalle 21 alle 6 del mattino, per opere di consolidamento del fondo stradale e dei marciapiedi. Nella corsia di marcia opposta, da via del Carmelo a Corso Sempione, i restringimenti di carreggiata per opere di consolidamento interesseranno soltanto i tratti nei pressi degli incroci con via del Carmelo, via Trivulzio e via Crema. Da queste ultime due vie non sarà possibile l’immissione in viale Cadorna. Lavori di asfaltatura interesseranno, invece, via del Carmelo, nel tratto fra viale Cadorna e via Ebolowa in orario di cantiere dall’8 al 23 novembre. La circolazione non sarà interrotta, ma nei punti interessati dal cantiere si procederà a senso unico alternato. Sempre nell’Oltresempione, per il rifacimento della fognatura, sarà chiusa via Bramante dall’8 al 13 novembre nel tratto fra via Volta e via Foscolo. Per i residenti sarà consentito il doppio senso di marcia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro