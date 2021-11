Giovani nell'esempio dei Santi

Una Notte dei Santi straordinaria, quella vissuta da 1400 adolescenti, domenica 31 ottobre. Dopo un anno che ha sconvolto le vite di tutti e in particolare le loro, tanto che proprio a loro è stato dedicato un “Anno straordinario”, sono tornati a ritrovarsi insieme per celebrare e riflettere sulla chiamata alla santità con l’appuntamento diocesano della Notte dei santi.

Una Notte dei Santi straordinaria, quella vissuta da 1400 adolescenti, domenica 31 ottobre. Dopo un anno che ha sconvolto le vite di tutti e in particolare le loro, tanto che proprio a loro è stato dedicato un “Anno straordinario”, sono tornati a ritrovarsi insieme per celebrare e riflettere sulla chiamata alla santità con l’appuntamento diocesano della Notte dei santi, in uno dei distretti più innovativi della città, il quartiere CityLife di Milano, passando sotto le Tre Torri della città, ‘il dritto, lo storto e il curvo’, e dando testimonianza del loro passaggio nella notte che anticipa la festa di Tutti i Santi. Le figure di Matteo Farina, Sandra Sabattini, Marco Gallo, Chiara Luce Badano e Carlo Acutis (pregando davanti alle sue reliquie), l’adolescente beato milanese, già caro ai nostri oratori, sono stati i riferimenti per le attività nelle tappe della serata, presso le parrocchie e gli oratori di Sant’Anna Matrona, Mater Amabilis, Santa Maria Segreta e San Pietro in Sala. Determinante nel percorso l’incontro con uno dei Vescovi ausiliari di Milano, presenti insieme all’Arcivescovo Mario Delpini, che ha suggerito loro: “Io credo che ciascuno di voi sia straordinario, ma per tirare fuori il bene, i talenti che ci sono voi e far sgorgare la gioia, vi consiglio tre parole. Come si fa a essere cristiani? ‘Kyrie eleison’, Signore, abbi pietà di me. ‘Alleluia’, lodate il Signore che è risorto. ‘Amen’, io ci sto”.

