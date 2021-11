Ferrovie: continui disagi tratta Milano-Bergamo

Continuano i disagi per i pendolari della città di Bergamo, poiché Trenord ha annunciato lavori sul nodo ferroviario di Milano che impone uno stop del collegamento tra Bergamo e Milano Centrale tra il 9 novembre e il 3 dicembre.

Continuano i disagi per i pendolari della città di Bergamo, poiché Trenord ha annunciato lavori sul nodo ferroviario di Milano che impone uno stop del collegamento tra Bergamo e Milano Centrale tra il 9 novembre e il 3 dicembre. I convogli fermeranno a Lambrate.

La situazione è preoccupante. Tutto ciò comporta un notevole disagio per i passeggeri tratta, i quali, essendo qualificati come consumatori, vengono lesi nella loro sfera giuridica. Non ne hanno sofferto solo i viaggiatori a bordo del treno ma anche quelli di tutti i convogli seguenti, comportando notevoli disservizi in capo ai viaggiatori

Il problema? Aumento esponenziale del traffico, maggiori emissioni di CO2 e incremento delle spese per gruppo familiare. Codacons diffida Trenord: "È insostenibile che TRENORD non metta a disposizione dei propri utenti valide alternative dii viaggio. Una società importante come TRENORD dovrebbe sempre garantire il funzionamento e il corretto svolgimento delle tratte ferroviarie. I ritardi e le cancellazioni sono ormai all'ordine del giorno e non è di certo solo causa dell’ammodernamento della ferrovia. Chiediamo più efficienza perché è arrivato il momento di dire basta. I pendolari sono stufi di tutto questo". Sussiste, altresì, il fondamento per predisporre esposto all’ autorità amministrativa indipendente italiana competente per materia, ovvero Autorità di regolazione dei trasporti (ART) contro il disservizio nel trasporto ferroviario.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro