Ex Novaceta acquistata da un fondo

L'annuncio ufficiale è arrivato nelle scorse ore: l’area ex Novaceta di Magenta è stata acquistata da un fondo gestito da Namira SGR.

Solo poche ore prima, intervistata, il sindaco Chiara Calati ci aveva lasciato con una promessa: “La città di Magenta è attrattiva, si stanno muovendo grandi cose e stanno arrivando investimenti importanti. Non posso dire niente al momento, ma avrete presto notizie”. Poche ore dopo, l’annuncio ufficiale: l’area ex Novaceta è stata acquistata da un fondo gestito da Namira SGR. Fondata nel 2007, Namira è una Società di Gestione del Risparmio specializzata in Fondi di Investimento Alternativi (FIA) chiusi e riservati che Investono in Immobili e in Crediti. Gestisce, attualmente, 12 fondi immobiliari chiusi le cui quote sono detenute da investitori professionali privati ed investitori istituzionali, sia italiani che esteri, e un fondo di crediti. Il patrimonio gestito è costituito prevalentemente da immobili di destinazioni diverse che spaziano dal residenziale al direzionale, dal retail alla logistica, dal ricettivo assistenziale ai distressed asset bancari. “Questo risultato è il frutto di mesi di interlocuzioni che mi hanno vista protagonista in prima persona, nonché di anni in cui si è lavorato per mantenere la promessa della mia Amministrazione, ovvero che in quell’area non si sarebbe insediata la Logistica - ha dichiarato il primo cittadino - Si va verso un insediamento conforme all’attuale PGT. La prima cosa che si farà, verosimilmente entro la fine dell’anno, è la bonifica e la pulizia dell’intera area da 200 mila metri quadri. Si tratta di un intervento che porterà vantaggi e benefici dal punto di vista economico per la città e per il quartiere”.

