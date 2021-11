Innovazione e brevetti

'La tutela del know how e dei segreti commerciali nell’industria 4.0' è il tema del webinar promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, martedì 9 novembre, dalle 14.30 alle 16.30.

'La tutela del know how e dei segreti commerciali nell’industria 4.0' è il tema del webinar promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, martedì 9 novembre, dalle 14.30 alle 16.30. Un incontro per rispondere ad alcune domande: quali misure devono oggi intraprendere le imprese per proteggere i propri segreti industriali e commerciali e il proprio know how? Può essere lecita l’utilizzazione di segreti del concorrente acquisiti attraverso l'attività di reverse engineering? L’incontro intende inquadrare in maniera semplice e completa la tematica dei segreti industriali, commerciali e del know how, che rappresentano un patrimonio di inestimabile valore per le imprese, in un contesto competitivo 4.0 che consente di acquisire facilmente dati attraverso gli strumenti informatici. Ma anche, quali interventi organizzativi e quali misure le imprese devono intraprendere per proteggere importanti e preziose informazioni segrete dai concorrenti. L’incontro si propone anche di affrontare il tema delle condizioni per una acquisizione lecita delle informazioni del concorrente, in particolare attraverso l’attività di intelligence denominata: 'reverse engeneering'.

