'Piano Lombardia': 13 milioni a comunità montane

Nell’ambito del 'Piano Lombardia' la Regione ha deliberato, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, uno stanziamento da 13.5 milioni di euro per le comunità montane per le misure forestali. FINANZIAMENTI TRIENNIO 2021-23 - “Nel triennio 2021-23 - ha dichiarato Rolfi - finanzieremo sistemazioni idrauliche-forestali e opere di costruzione e manutenzione straordinaria di strade agro-silvopastorali. La Lombardia, con 620 .000 ettari, è la terza regione italiana per superficie forestale. In un periodo in cui anche a livello internazionale si parla dei problemi legati alla deforestazione, noi abbiamo una risorsa straordinaria, in costante crescita. che vogliamo tutelare e valorizzare grazie alle realtà che operano sul territorio”. BRESCIA LA PROVINCIA CON PIÙ BOSCHI - Nel triennio 2016-2018 si è avuto un incremento medio annuo di superficie forestale pari a 4.917 ettari in Lombardia. La provincia con la maggiore superficie boscata in Regione Lombardia è Brescia, con 171.469 ettari di bosco. Como e Lecco, invece, sono, con il 47%, quelle con il maggiore tasso di boscosità. L’aumento della superficie forestale interessa prevalentemente la fascia montana con 3.391 ettari annui. La crescita è comunque elevata anche in pianura (939 ettari) e nella fascia collinare (587 ettari). PATRIMONIO FORESTALE - “Stiamo valorizzando al massimo il nostro patrimonio forestale. I boschi certificati, ossia curati secondo rigorosi standard ambientali, – ha aggiunto Rolfi – sono aumentati del 74% nell’ultimo anno. Siamo così arrivati al 10.9% di superficie boschiva certificata in tutta la regione. Nel 2020 abbiamo registrato un numero di passaggi di turisti nelle foreste fino a 12 volte superiore rispetto alla media degli anni precedenti. Questo nonostante le limitazioni dovute al Covid”. BANDI - “Nel mese di novembre - ha concluso l’assessore - attiveremo anche due bandi del Psr sulla valorizzazione delle foreste. Il primo da 3 milioni per i costi di impianto per forestazione, imboschimento e mantenimento delle superfici. Il secondo da 11 milioni per la prevenzione dei danni alle foreste” .

