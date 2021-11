Telemedicina in farmacia

Dieci milioni di euro per la telemedicina. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato proprio nei giorni scorsi il decreto in tale senso, appunto per offrire gli strumenti necessari alle farmacie dei Comuni con meno di 3 mila abitanti.

Dieci milioni di euro per la telemedicina. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato proprio nei giorni scorsi il decreto in tale senso, appunto per offrire gli strumenti necessari alle farmacie dei Comuni con meno di 3 mila abitanti. "Così chi vive in una piccola realtà potrà effettuare alcuni esami e screening più facilmente - ha scritto - Portare la salute più vicino ai cittadini vuol dire costruire un Servizio Sanitario Nazionale più forte".

