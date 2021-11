Ciclismo: i nuovi ct delle Nazionali

A Milano sono stati presentati i nuovi tecnici delle Nazionali di Ciclismo per il quadriennio olimpico 2021-2024. Eccoli, allora, uno per uno.

L’obiettivo principale è uno “Migliorare ancora i già importanti e significativi risultati ottenuti”. Pronti, insomma, tutti in sella, perché proprio qualche giorno fa a Milano, sono stati presentati i nuovi tecnici delle Nazionali di Ciclismo per il quadriennio olimpico 2021-2024. “Siamo una squadra e come tale dobbiamo ragionare - ha spiegato, allora, il coordinatore Roberto Amadio - Parigi 2024 è alle porte. Visti i tanti successi dell’ultimo anno, il nostro compito è di continuare su questa strada e, dove possibile, aggiungere ulteriori tasselli”. “Prima di presentare i nuovi ci tengo a ringraziare quelli che ci hanno permesso di arrivare fino a qui - ha aggiunto il presidente Cordiano Dagnoni”. E, adesso, quindi ecco i neo tecnici: Daniele Bennati responsabile Nazionale strada professionisti, Mario Scirea collaboratore strada crono, Marco Velo crono strada, Marino Amadori strada maschile U23, Dino Salvoldi strada e pista Juniores, Marco Villa pista maschile e femminile, Fabio Masotti collaboratore tecnico pista maschile, Diego Bragato collaboratore tecnico pista femminile, Ivan Quaranta collaboratore tecnico pista maschile, Paolo Sangalli strada femminile, Rossella Callovi collaboratrice tecnica strada femminile, Pierangelo Cristiani collaboratore tecnico Juniores e pista, Dino Fusarpoli collaboratore tecnico Juniores, Mirko Celestino Xco-Xcm, Andrea Tiberi collaboratore Xco-Xcm (delega settore giovanile), Angelo Rocchetti trials, Simone Fabbri Dh, Tommaso Lupi bmx, Federico Ventura bmx free style, Juan Diego Quintero e Sebastiano Costa collaboratori tecnici bmx race, Manlio Iaccarino collaboratore tecnico bmx free style, Rino De Candido, coordinamento settore paralimpico, Silvano Perusini, Pierpoaolo Addesi, Fabrizio Tacchino e Claudio Cucinotta collaboratori tecnici ciclismo paralimpico, Daniele Pontoni ciclocross/gravel, Luigi Bielli collaboratore tecnico ciclocross e ct ciclismo indoor, Silvia Epis direttore tecnico settore nazionale giovanile, Roberto Amadio team manager.

