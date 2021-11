Stazione Centrale: "Continui atti di violenza"

Continui atti di violenza imperversano davanti alla Stazione Centrale Milano. La zona attorno, infatti, è ormai sotto il controllo degli sbandati.

Continui atti di violenza imperversano davanti alla Stazione Centrale Milano. La zona attorno, infatti, è ormai sotto il controllo degli sbandati che rendono pericoloso anche solo il passaggio per raggiungere l’edifico ferroviario, specialmente nelle ore serali e notturne. Il presidente del Codacons, Marco Maria Donzelli, denuncia: "Inaccettabile che la situazione non venga risolta, sono anni che la zona è sotto il controllo di nessuno. L’amministrazione aspetta che succeda qualcosa di grave per intervenire? Presenteremo esposto in procura affinché la vicenda venga esaminata e diffideremo il comune in modo che intervenga tempestivamente".

