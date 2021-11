Volontario Prociv?

Se hai compiuto 18 anni e vuoi impegnare un po’ del tuo tempo libero per l’attività di prevenzione e per dare aiuto, la Protezione Civile di Magnago cerca volontari.

Se hai compiuto 18 anni, sei cittadino italiano e vuoi impegnare un po’ del tuo tempo libero per l’attività di prevenzione e per dare aiuto in caso di calamità, la Protezione Civile di Magnago cerca volontari. Per diventare “aspirante volontario” nel gruppo comunale, chiedi informazioni al coordinatore oppure presentati il giovedì alle 21 presso la sede operativa di via Don L. Milani 1 (scuole Medie).

