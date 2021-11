Campagna antinfluenzale

Partirà il 15 novembre e si concluderà il 26 dello stesso mese. San Giorgio su Legnano dà il via libera alla campagna vaccinale antinfluenzale per il 2021-22 con una collaborazione tra Comune, associazioni e medici di base.

Partirà il 15 novembre e si concluderà il 26 dello stesso mese. San Giorgio su Legnano dà il via libera alla campagna vaccinale antinfluenzale per il 2021-22 con una collaborazione tra Comune, associazioni e medici di base. Le vaccinazioni saranno effettuate all'interno della sala consiliare 'Giacomo Bassi' e sono stati previsti turni che saranno presidiati dai sei medici territoriali cittadini. "Le categorie interessate - fa sapere in una nota il Comune - sono i soggetti con età uguale o maggiore di 65 anni e i pazienti affetti da patologie croniche come ipertensione arteriosa, diabete, bronchite cronica ostruttiva". Il primo cittadino spiega che "Grazie alla collaborazione tra medici di famiglia, Comune e associazioni associazioni anche quest'anno verrà allestito il centro vaccinale antinfluenzale, sperando di fare cosa gradita".

