Radio Magenta: 'Pop culture'

Il palinsesto musicale di Radio Magenta si arricchisce di un nuovo programma condotto da Francesca Favotto. Si tratta di 'Pop culture'.

Il palinsesto musicale di Radio Magenta si arricchisce di un nuovo programma condotto da Francesca Favotto. Si tratta di 'Pop culture', capolavori della letteratura di ogni tempo, libri contemporanei e non, letti ad alta voce e raccontati attraverso una colonna sonora studiata ad hoc per loro. “Musica e libri, due passioni sconfinate, due amori infiniti, di cui non posso fare a meno”. Ecco come Francesca Favotto è arrivata a ideare il suo programma. Linguista per necessità, giornalista per passione e per mestiere, scrive per vivere e vive per scrivere, soprattutto, da oltre un decennio. Per le maggiori testate italiane – tra cui Vanity Fair e Gq – scrive di amore, coppia, sesso... e altri disastri. Amante della musica, in ogni sua sfaccettatura, e dei libri, appunto, divora entrambi, anche contemporaneamente. Social (dis)influencer a tempo perso, la trovate su Instagram principalmente e anche su Clubhouse, dove ama raccontare le sue storie, anche a voce. Perché di parole e storie non ne ha mai abbastanza. Dal prossimo 5 novembre la trasmissione 'Pop culture' andrà in onda ogni venerdì alle 21 e lunedì alle 22. Le puntate saranno poi disponibili per il “riascolto” nel canale Soundcloud di Radio Magenta: www.soundcloud.it/radiomagenta. "Pop culture sarà un modo pop, appunto, di viaggiare tra le pagine, immaginandoci quelle storie, che tutti conosciamo, accompagnate da una colonna sonora, proprio come in un film, lasciandoci trasportare dall'entusiasmo e dalla profondità di Francesca. Pronti a viaggiare con la fantasia, avanti e indietro nel tempo? Francesca vi aspetta per tenervi compagnia ogni settimana dai microfoni della storica emittente del Sud Ovest Milanese", afferma la direzione di Radio Magenta. Radio Magenta può essere ascoltata e seguita ovunque ad alta qualità digitale, negli smartphone e nei tablet attraverso l’App gratuita per dispositivi Android e IOS, in streaming sul rinnovato sito web www.radiomagenta.it, con gli Smart Speaker a comando vocale e anche tramite Apple Car Play e Android Car. Inoltre, Radio Magenta è presente sui Social Media e nelle principali piattaforme on line di musica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro