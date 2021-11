Turbigo anche al Louvre e Versailles? Ebbene sì, perché un quadro di proprietà del museo e attualmente depositato, appunto, nella reggia, del pittore piemontese Giuseppe Pietro Bagetta raffigura proprio la valle del Ticino così come appariva nel 1800.

Turbigo anche al Louvre e Versailles? Ebbene sì, perché un quadro di proprietà del museo e attualmente depositato, appunto, nella reggia, del pittore piemontese Giuseppe Pietro Bagetta raffigura proprio la valle del Ticino così come appariva nel 1800. “Analizzando, poi, l’opera con la lente d’ingrandimento - spiegano dall’Asssociazione Risorgimentale Turbigo 3 Giugno 1859 - siamo riusciti a fissare i luoghi ancora oggi esistenti. L’artista, infatti, mette al centro il Mulino del Pericolo, che già allora era l’unico edificio che si frapponeva tra il Ticino e il Naviglio e, quindi, ecco pure la vecchia strada al porto che trasformeremo nella futura Route Napoleon”. Turbigo, insomma, tra i luoghi simbolo e principali delle guerre napoleoniche, sempre più protagonista. “Pietro Bagetti, infatti, con i suoi pennelli, senza macchina fotografica, fu quello che si può benissimo definire il primo reporter di guerra - concludono dall’associazione turbighese - Napoleone lo assegnò all’Armata d’Italia come ‘artiste chargé d’exécuter les vues des sites les plus intéressants des principales affaires aux quelles la guerre va donner lieu’. E, pertanto, ora vogliamo riportare la grande storia d’Europa nella nostra zona, fruibile a tutti. Il museo diffuso è il nuovo strumento per raccontarla e per capire da dove veniamo”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro