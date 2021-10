Completato il rifacimento della ciclopedonale

Completato il rifacimento della pista ciclopedonale di via Zerbi ad Arconate. Il percorso era ormai da tempo diventato pericoloso e accidentato.

Completato il rifacimento della pista ciclopedonale di via Zerbi ad Arconate. Il percorso era ormai da tempo diventato pericoloso e accidentato, tra buche, radici e avvallamenti che non consentivano a pedoni e ciclisti di transitare in sicurezza. "Non appena individuate le disponibilità in bilancio - scrive l'Amministrazione comunale - si è proceduto alla riqualificazione della pista. Si chiude così, grazie soprattutto all’impegno dell’assessore all’Urbanistica, un altro dei cantieri aperti dal Comune per rendere Arconate un paese più bello e vivibile, rispondendo alle esigenze della popolazione".

