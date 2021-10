Roma e XX Settembre: riaprono i cantieri stradali

Dopo la festività dell’1 novembre riapriranno i cantieri stradali sulle vie Roma e XX Settembre a Legnano. Operai pronti, dunque, a tornare al lavoro.

Dopo la festività dell’1 novembre riapriranno i cantieri stradali sulle vie Roma e XX Settembre a Legnano. In via Roma, dove fino ad ora si è lavorato per la riqualificazione dei marciapiedi nel primo tratto di strada, si comincerà da martedì 2 novembre con la fresatura del fondo per poi procedere con l’asfaltatura. Il tratto di via Roma interessato va da Piazza Frua a via della Vittoria; a seguire si provvederà all’asfaltatura del tratto fra via Cavour e via Calatafimi. I lavori implicheranno la chiusura al traffico dalle 7.30 alle 17.30. Proseguono i lavori anche su via XX Settembre nel tratto tra viale Lombardia e il confine con San Giorgio su Legnano, dove il traffico non sarò interrotto, ma ci sarà un semplice restringimento di carreggiata.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro