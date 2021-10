Rotaract Club per il FAI

Sabato 16 e Domenica 17 ottobre il Rotaract Club Magenta ha supportato il FAI durante le 'Giornate FAI d’autunno', iniziativa preziosa volta a valorizzare il patrimonio culturale locale. Il luogo scelto quest’anno è stato Turbigo.

Sabato 16 e Domenica 17 ottobre il Rotaract Club Magenta ha supportato il FAI durante le 'Giornate FAI d’autunno', iniziativa preziosa volta a valorizzare il patrimonio culturale locale. Il luogo scelto quest’anno è stato Turbigo, città natale del poliedrico scultore e pittore Carlo Bonomi, maestro del Novecento italiano, descritto da Sgarbi come un artista di “una perfezione in cui ideale e reale convivono”. L’artista turbighese, poco conosciuto dal grande pubblico ma ampiamente apprezzato dalla critica del suo tempo e da quella contemporanea, racchiude nella sua arte un forte realismo espressivo, intriso di intimità e devozione. Il weekend del 16 e 17 ottobre è stata l’occasione perfetta per poter accompagnare i visitatori nel mondo di questo artista, lasciando parlare le sculture nella sua città. I soci del Rotaract Club Magenta hanno supportato il FAI lungo le vie della città di Turbigo, "Dando così un aiuto concreto nei confronti dei volontari stessi e allo stesso tempo valorizzando il territorio lungo le sponde del Naviglio Grande" così afferma Veronica Parmigiani Presidente del Rotaract Club Magenta.

A guidare il tour di visitatori gli Apprendisti ciceroni gli studenti della 4F, 5F, 5E LSU dell'Istituto superiore Torno. "È importante valorizzare e far scoprire le bellezze che ci circondano, i primi autori dobbiamo essere noi. Il progetto Apprendista Ciceroni, portato avanti dal FAI ormai da qualche anno è davvero importante per la nostra società, con esso i ragazzi hanno la possibilità mettersi in gioco in prima persona, offrendo la possibilità di vivere e raccontare da protagonista i luoghi più belli della propria città", continua Parmigiani Veronica. "Ringraziamo i volontari FAI della Delegazione Ovest Milano per le energie che ogni volta mettono nella realizzazione di queste giornate e per coinvolgerci nelle loro attività. In particolare, ringraziamo la Sig.ra Arianna Colombo con la quale si sta già parlando per organizzare le giornate di FAI di Primavera e sicuramente molte altre collaborazioni non mancheranno. Gli apprendisti ciceroni dell’Istituto Torno di Castano Primo con la professoressa Versetti per l’impegno e la passione dimostrate. I soci Rotaract che in questo colorato weekend d’autunno si sono resi disponibili a seguire il tour lungo le vie della città, lasciandosi coinvolgere dai racconti e fatti sulle opere di Carlo Bonomi. In particolare, Francesca Morani, Presidente commissione Service, per essere stata in primis promotrice dell’iniziativa, e parte attiva del weekend. A conclusione si ringraziano i soci Rotary che sono passati a visitare Turbigo, ma soprattutto i visitatori, chi da vicino chi da lontano, che hanno dedicato parte del loro tempo per scoprire la cittadina sul Naviglio Grande e le meraviglie che la rappresentano".

