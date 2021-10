Si intitolae 'La sostanza instabile', il libro di Giulia Lambranzi (autrice, drammaturga e regista teatrale) che sarà presentato sabato 6 novembre, alle 21.15, presso la sala della biblioteca di Busto Garolfo. Come possono gli eventi che accadono all'improvviso mettere in discussione i nostri rapporti quotidiani, le nostre vite e i nostri futuri? Questo si spiega, appunto, nel testo. La serata, inoltre, sarà presentata da Anna La Tegola e vedrà la partecipazione della dottoressa Laura Porta (psicologa e psicoterapeuta). L'ingresso è libero, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid vigenti.

