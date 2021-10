Un'assemblea pubblica in programma alle 18.30 nella sala consiliare di via Magenta per parlare del futuro della rete fognaria cittadina di Busto Garolfo.

Il velo sarà scoperto martedì 2 novembre. E' allora che i cittadini di Busto Garolfo sapranno, attraverso la partecipazione a un'assemblea pubblica in programma alle 18.30 nella sala consiliare di via Magenta, quale sia il futuro della rete fognaria cittadina interessata da lavori di adeguamento e ampliamento. A intervenire per illustrare il progetto nei dettagli, portato avanti a braccetto con Cap Holding che gestisce il servizio idrico integrato, saranno il sindaco Susanna Biondi, l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Rigiroli, il responsabile dell'area demanio Giuseppe Sanguedolce, quello dell'ufficio competente per il settore Giuliana Pinciroli, il presidente di Cap Holding Alessandro Russo e i tecnici che seguono i progetti legati al territorio bustese. La presenza all'assemblea è legata al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid.

