Nerviano: primo consiglio 'post' elezioni

Finito il tempo delle urne, arriva il ritorno in aula. Il primo consiglio comunale di Nerviano con il nuovo sindaco Daniela Colombo sulla poltrona principale della sala del Municipio dell'ex Monastero degli Olivetani andrà in scena venerdì 29 ottobre dalle 20.45. "Ci siamo messi il più possibile nella condizione di ascoltare tutti i cittadini di Nerviano - ha spiegato Colombo, primo sindaco donna nella storia del paese, alla vigilia del nuovo consiglio - ora è il tempo dell'azione, la squadra è pronta. Questo risultato elettorale ci dà molta responsabilità, l'alta astensione fa emergere preoccupazione, abbiamo allora l'ambizione di cercare di riportare la cittadinanza a essere parte attiva del tessuto politico". La prima seduta avrà soprattutto carattere tecnico - burocratico: si partirà con la convalida degli eletti, si procederà con giuramento del sindaco, elezione di presidente e vicepresidente del consiglio comunale, nomina degli assessori, designazione dei componenti la commissione elettorale comunale e fissazione dei criteri di indirizzo per la nomina degli esponenti comunali in enti, aziende e altre istituzioni.

