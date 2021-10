Marchi e influencer

Per la 'Settimana anticontraffazione', promossa dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dal 25 al 31 ottobre, la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi partecipa con un webinar per le imprese, per innescare una riflessione sull’entità e sugli effetti ed implicazioni della contraffazione, nel quadro di eventi di informazione e animazione sul territorio nazionale con focus territoriali.

Per la 'Settimana anticontraffazione', promossa dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dal 25 al 31 ottobre, la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi partecipa con un webinar per le imprese, per innescare una riflessione sull’entità e sugli effetti ed implicazioni della contraffazione, nel quadro di eventi di informazione e animazione sul territorio nazionale con focus territoriali. Si tratta del quinto appuntamento del ciclo di incontri M’INVENTO. Le imprese che hanno partecipato ai seminari di questo ciclo possono richiedere un incontro personalizzato e gratuito con uno specialista. Il webinar giovedì 28 ottobre, alle 14.30 sul tema 'Marchi e pubblicità digitale', promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, fornirà utili indicazioni sull’uso del marchio da parte di influencer, sui limiti di liceità della pubblicità effettuata in questo modo da parte delle imprese ed anche sui casi di contraffazione. Saluti di apertura a cura di Luca Bertoni, Consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Presidente del Comitato Provinciale per la lotta alla contraffazione. Segue la presentazione del progetto 'Marchi e disegni comunitari' con Chiara Carzaniga, Innexta. Sul tema 'Influencer e uso dei marchi altrui' interviene Michela Maggi, Responsabile scientifico del progetto di formazione sulla proprietà intellettuale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e del progetto 'Marchi e disegni comunitari' avvocato in Milano e dottore di ricerca in proprietà industriale. Sull'utilizzazione telematica del marchio altrui interviene Davide Sarti, Professore ordinario di diritto industriale presso l'Università degli Studi di Ferrara. Sugli strumenti offerti da Amazon ai titolari dei diritti per la lotta alla contraffazione online interviene Claudio Bergonzi, Amazon Global Brand Relations. Sull’attività dell’Agenzia delle Dogane interviene Stefano Solitano, Responsabile della Sezione Investigazioni Dogane della Direzione Antifrode – Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Sull'esperienza dei sequestri della Guardia di Finanza nella lotta alla contraffazione interviene Leonardo Ricci, Colonnello t. SPEF - comandante Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti Nucleo Speciale Beni e Servizi Guardia di Finanza. Conclusione con le domande del pubblico alle 17. Moderatore: Michela Maggi, responsabile scientifico.

