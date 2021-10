Lavori stradali in via Roma e XX Settembre

Aprono lunedì 25 ottobre i cantieri per i lavori stradali su via Roma e via XX Settembre. Per entrambi i cantieri le variazioni alla viabilità riguarderanno la fascia orario di lavoro, dalle 8.30 alle 17.30.

Aprono lunedì 25 ottobre i cantieri per i lavori stradali su via Roma e via XX Settembre. Per entrambi i cantieri le variazioni alla viabilità riguarderanno la fascia orario di lavoro, dalle 8.30 alle 17.30. Il lavoro più complesso e che avrà il maggiore impatto sulla viabilità cittadina è quello sulla via Roma, che sarà interessata su tutto il tratto fra Piazza Frua a via della Vittoria per la riasfaltatura e limitatamente al tratto Piazza Frua - via Cairoli per il rifacimento dei marciapiedi. Nelle aree interessate dai lavori è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, mentre sarà vietata la circolazione in via Roma (tratto piazza Frua – via della Vittoria), nella semicarreggiata di Piazza Frua che si collega a via Roma, in via Cairoli (fra via Micca e via Roma), in via Quintino Sella (fra via Micca e via Roma), mentre in via Bixio e in via del Gigante il divieto non riguarderà il transito dei residenti. La fine dei lavori è prevista per venerdì 5 novembre. I lavori di asfaltatura di via XX Settembre riguarderanno il tratto compreso fra la rotatoria con la Sp 12 e il confine con San Giorgio su Legnano. Data l’ampiezza del viale non si renderà necessaria la chiusura al traffico ma semplicemente il restringimento della carreggiata. I lavori, compatibilmente con le condizioni meteo, dovrebbero concludersi entro venerdì 29 ottobre. "La cura delle strade, giustamente reclamata a gran voce dai nostri concittadini, rende necessaria dopo anni di incuria l'apertura di molti cantieri – sottolinea l’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi - Confidiamo nella comprensione e nella pazienza dei nostri concittadini nell'affrontare i disagi che nei prossimi giorni, inevitabilmente, si presenteranno per avere strade più sicure".

