In Tour con Museo City

Apertura straordinaria del Museo Fratelli Cozzi in occasione di In Tour Museo City. Contemporaneamente anche la città di Legnano aprirà i suoi principali monumenti.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Il Museo Fratelli Cozzi non si trova a Legnano per un caso fortuito. È stato fondato qui, in questa città, per amore. Anzi, per Passione: una parola che qui al Museo piace tanto e che ci ha spinti, nel corso degli anni, a donare a Legnano occasioni culturali e mostre come quella, recentissima, dedicata alla storia della Velca. Proprio in nome di questo amore tra il Museo e la città di Legnano parteciperemo a In Tour di MuseoCity, una tre giorni di promozione del turismo di prossimità tra luoghi del design, archivi d’artista e musei d’impresa. Per l’occasione anche la Città di Legnano terrà aperti la mattina di sabato 23 i principali monumenti cittadini: la basilica San Magno, il castello Visconteo, il palazzo Leone da Perego e palazzo Malinverni. Così il Museo diventa un tramite tra la città e i turisti: visitare il museo nel suo contesto legnanese sarà un valore aggiunto per chi vuole conoscere più a fondo la città del Palio e della Battaglia. Il tour è in collaborazione con Circuito Lombardo Musei Design, AITART Associazione Italiana Archivi d’Artista e Museimpresa.

Non saremo, infatti, da soli nel tour. Anche se siamo tra i pochi ad appartenere a tutti e tre i circuiti (MuseoCity, Museimpresa, Musei Design) all’evento MuseoCity sono state invitate a partecipare le più prestigiose realtà del territorio. Il programma, davvero ricco e che interessa una grossa parte del territorio lombardo, è stato presentato durante la conferenza stampa di martedì 19 ottobre alle 11 nella sede AitArt di Milano e si trova a questo indirizzo: www.museocity.it/intour.

Programma

Il Museo sarà aperto sabato 23 ottobre dalle 10.30 alle 13 - ultimo ingresso possibile alle 12.30; in città saranno aperti nello stesso orario (dalle 10 alle 12 di sabato 23) il Castello di Legnano, Palazzo Malinverni, Palazzo Leone da Perego, la Basilica di San Magno, Per tutti gli altri orari consulta il sito web della Città di Legnano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro