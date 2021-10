PoliCultura 2021 per la 4^C

Gli alunni e le insegnanti della classe 4C della scuola primaria 'Santa Caterina' si sono aggiudicati il premio PoliCultura 2021 per la categoria ICAT-Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale.

Gli alunni e le insegnanti della classe 4C della scuola primaria 'Santa Caterina' si sono aggiudicati il premio PoliCultura 2021 per la categoria ICAT-Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale. 'Filosofi a spasso nel tempo' della 4C 'Santa Caterina' vince PoliCultura 2021, un contest che premia le narrazioni e la valutazione si basa non solo sulla qualità del risultato ma anche e soprattutto sul valore didattico dell’esperienza: lo sviluppo di una storia multimediale deve supportare un’effettiva acquisizione di benefici didattici e il pieno coinvolgimento della classe. E’ stato “un lavoro interdisciplinare che ha coinvolto Scienze, Educazione Civica, Italiano, Arte e immagine, Informatica e tecnologia. Lo scopo principale delle insegnanti è stato coinvolgere tutti, in un’ottica inclusiva, che valorizzasse ognuno: gli alunni sono stati resi protagonisti del proprio processo di apprendimento e per questo sono state proposte attività laboratoriali, che hanno stimolato gli alunni a collaborare e socializzare per il raggiungimento di una finalità comune. I bambini, attraverso discussioni in grande gruppo, sono stati chiamati a riflettere sulle loro azioni e sui loro pensieri, così da esercitare il pensiero critico e scavare a fondo nella conoscenza”, ha spiegato Paola Pinaroli, insegnante di scienze e matematica. “Quell’intensa attività di ricerca, che a partire dallo studio dell’acqua e dell’aria li aveva portati a conoscere i filosofi Talete e Anassimene ed ad acquisire la consapevolezza che anche i bambini, con semplici gesti quotidiani possono contribuire alla “salute” dell’ambiente e quindi al benessere di tutti gli esseri viventi, in primis l’uomo – ha aggiunto la maestra Paola – ha portato una ricaduta anche a distanza di mesi, ora che sono in quinta: tutto il lavoro di ricerca, il viaggio nel tempo, i collegamenti tra le discipline, oltre che ad aver sviluppato diverse competenze”. L’idea di partecipare è nata da Serena Bertoglio, tirocinante dell’Università Bicocca. A scuola l’esperienza didattica si è svolta principalmente nelle ore di Scienze ed Informatica e la scrittura della storia ha riguardato anche le ore di Italiano. La seconda parte del progetto è stata realizzata durante il periodo di didattica a distanza, inducendo i bambini ad occupare parte del loro tempo a casa per realizzare i disegni utilizzati nel prodotto multimediale.

Il percorso tra scienza e filosofia è stato dedicato allo studio delle cause dell’inquinamento e delle soluzioni per salvaguardare l’ambiente proposte dall’Agenda 2030 e dai bambini. Un percorso che aveva portato i bambini a scrivere a Greta Thunberg, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla Sindaca di Magenta Chiara Calati e al Dirigente Scolastico prof. Davide Basano. Tutte le narrazioni multimediali sono sul sito di PoliCultura. https://www.policultura.it/premiazione/finalisti/

