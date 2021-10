E’ in programma in sala Ratti il 22 ottobre il convegno 'Le droghe sono stupefacenti – Giovani e consumi tra sperimentazione e patologia'.

E’ in programma in sala Ratti il 22 ottobre il convegno 'Le droghe sono stupefacenti – Giovani e consumi tra sperimentazione e patologia', una mattinata promossa dalla cooperativa sociale Albatros con il progetto Jump around – unità mobile giovani. Il convegno vuole essere un approfondimento sui comportamenti a rischio oggi e una condivisione di vedute sul problema fra gli attori attivi sul territorio. La finalità è quella di raccogliere e stimolare riflessioni e progettualità per la messa a sistema di un modello di intervento integrato per la presa in carico di giovani a rischio marginalità. Dopo i saluti istituzionali alle 9, Edo Polidori, direttore unità operativa Dipendenze patologiche di Forlì – Rimini terrà una lectio magistralis. Alle 11.30 partirà il confronto, nella forma del laboratorio di pratiche, che vedrà coinvolti il sindaco di Legnano Lorenzo Radice; Massimiliano Mancabelli, sovrintendente polizia locale di Legnano; Lucio Colombo, medico ASST Ovest Milanese –NOA Legnano; Elisa Casini, coordinatrice del progetto 'Jump around'; Marta Giovanna Corradini, dirigente della struttura “Inclusione sociale, contrasto alla povertà e marginalità” di Regione Lombardia; Marco Brunetti, coordinatore area Dipendenze e Consumi dell’associazione Comunità nuova onlus. Coordinerà i lavori Marco Cribioli, presidente di Albatros.

