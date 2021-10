Biblioteca Alberi: eccellenze agroalimentari

Le eccellenze agroalimentari a km zero dei produttori lombardi arrivano per la prima volta nella Biblioteca degli Alberi a Milano, il grande parco urbano e giardino botanico che si sviluppa tra piazza Gae Aulenti e il quartiere Isola.

Le eccellenze agroalimentari a km zero dei produttori lombardi arrivano per la prima volta nella Biblioteca degli Alberi a Milano, il grande parco urbano e giardino botanico che si sviluppa tra piazza Gae Aulenti e il quartiere Isola. L’appuntamento – spiega la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza - è per domenica 24 ottobre, dalle 9.30 alle 17.30, quando il farmers’ market degli agricoltori di Campagna Amica sarà protagonista della giornata di festa organizzata sotto i grattacieli di Porta Nuova. Dai formaggi alla carne, dai salumi all’ortofrutta, oltre a latte, pane, miele, vino, olio e riso – anticipa la Coldiretti interprovinciale -, ci saranno ben 25 stand di altrettanti imprenditori agricoli che per l’intera giornata saranno a disposizione dei consumatori. Sarà inoltre possibile mangiare le specialità acquistate approfittando delle apposite aree picnic allestite per l’occasione. Per i bambini – precisa la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – nella cosiddetta “area carpini” del giardino botanico verranno organizzati due laboratori dedicati alla sana alimentazione in collaborazione con altrettante fattorie didattiche: dalle 10 alle 12.45 quello dal latte al formaggio con l’azienda agricola Cascina Castellazzo di Basiano e dalle 15 alle 17.30 quello sulla filiera dal grano al pane con l’azienda agricola di Maria Antonia Ceriani di Truccazzano.

