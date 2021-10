L'appello del PD di Magenta all’Amministrazione comunale, perché provveda alla sistemazione del cimitero cittadino in occasione del 2 di novembre.

“Si dice che la civiltà di un popolo si misura da come rispetta i propri morti e la propria storia. Per questo motivo, con l’avvicinarsi della commemorazione dei defunti e il dolore che vedrà molti magentini volgere le preghiere e il pensiero ai propri cari e gli affetti che ci hanno recentemente lasciato a causa del Covid, chiediamo interventi urgenti al cimitero comunale, dove si registrano infiltrazioni, mancanza di pulizia dei pluviali e un dissesto sempre maggiore dei viali”. È l’appello del PD di Magenta all’Amministrazione comunale, perché provveda alla sistemazione del cimitero cittadino in occasione del 2 di novembre. L’interrogazione del Partito Democratico nasce da un confronto diretto con la cittadinanza, lo stesso confronto che anche l’altra forza di opposizione, Progetto Magenta, cerca lanciando ‘Ripartiamo da te!’, un questionario online con il quale i magentini possono sottolineare cosa funziona in città e cosa invece deve essere migliorato.

