Webinar adattatori elettrici

Due nuove norme definiscono i requisiti di sicurezza degli adattatori, presenti nelle nostre case e in ambienti similari per consentire l’utilizzo quotidiano degli apparecchi elettrici. Sono circa 4 milioni gli adattatori venduti in Italia in un anno ma, per essere venduti, devono essere sicuri. È importante, perciò, che fabbricanti e importatori siano aggiornati e siano consapevoli degli obblighi di sicurezza e che i consumatori acquistino con l’attenzione che merita un prodotto così diffuso e utile. La nuova norma CEI 23-57 indica i requisiti degli adattatori, compresi quelli da viaggio, e con funzioni supplementari, quali ad esempio le unità di alimentazione elettronica, i variatori, i temporizzatori, gli interruttori ad infrarossi. La nuova norma CEI 23-151 specifica, per la prima volta, le prescrizioni per gli adattatori con dispositivi di protezione da sovracorrente incorporati quali, ad esempio, gli adattatori “in salita”. (con parte presa con corrente nominale superiore (16A) a quella della parte spina(10A)). Le norme forniscono prescrizioni riguardanti la costruzione e le modalità di prova degli adattatori allo scopo di ottenere la sicurezza elettrica per gli utilizzatori e l’assenza di danni nell’ambiente circostante. Non applicare correttamente tali norme espone gli operatori economici a rischi connessi alla sicurezza dei loro prodotti e al rischio di essere destinatari di gravose sanzioni, in caso di controllo. Se ne parlerà diffusamente in un webinar in programma il prossimo 26 ottobre, organizzato da Camera di commercio Milano, Monza Brianza Lodi, Federazione ANIE e IMQ, con la partecipazione di CEI e Federidistribuzione.

