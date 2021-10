A partire da martedì 26 ottobre, Gillette dà il via alla quinta edizione della Gillette Bomber Cup che vedrà sfidarsi, anche quest’anno, le migliori squadre italiane del famoso videogioco online Fortnite, a cui sono affezionati ben 250 milioni di utenti.

A partire da martedì 26 ottobre, Gillette dà il via alla quinta edizione della Gillette Bomber Cup che vedrà sfidarsi, anche quest’anno, le migliori squadre italiane del famoso videogioco online Fortnite, a cui sono affezionati ben 250 milioni di utenti. In una serie di sfide avvincenti, i partecipanti dovranno sfoggiare tutte le loro migliori capacità per ottenere lo score più alto nell’arco di tre settimane, ed aggiudicarsi così l’ambito titolo di Bomber. Numerose le novità di quest’anno, a cominciare dai due nuovi ambassador: Piz, pro-player di Fortnite, e Xiuder, famoso streamer di Twitch Italia. Piz e Xiuder ci accompagneranno nell’avvincente percorso di questa nuova edizione di Gillette Bomber Cup, che culminerà con la presenza del 13 novembre alla Milano Games Week, evento dell’anno per tutti gli appassionati di gaming. I due gamer rappresentano pienamente il duplice volto di Gillette: “sbarbati” (Bomber) e “barbuti” (King), concetto che viene trasmesso e valorizzato dalla prima sigla ufficiale del torneo che debutterà sulla piattaforma Twitch a partire dal 22 ottobre. Il concetto di Bomber vs King è il leit motiv di questa nuova edizione che avrà un suo spazio anche all’interno di una nuova ed avvincente mappa creativa Fortnite disponibile per tutti i giocatori che hanno voglia di mettersi alla prova in un percorso alla scoperta della loro vera natura: Bomber o King?

