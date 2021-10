'Tuttofood': prime innovazioni 'post' Covid

Le prime innovazioni Made in Italy in arrivo sulle tavole del post Covid saranno protagoniste nello spazio Coldiretti all’inaugurazione di 'Tuttofood'.

Le prime innovazioni Made in Italy in arrivo sulle tavole del post Covid saranno protagoniste nello spazio Coldiretti all’inaugurazione di 'Tuttofood' alla Fiera di Milano a Rho Padiglione 18 L01-L25. Venerdì 22 ottobre dalle 9.30 sarà possibile toccare con mano le invenzioni destinate a rivoluzionare l’alimentazione degli italiani, con una decisa svolta verso la sostenibilità nei più diversi ambiti, dal clima all’ambiente, dalla salute alla tecnologia. Dai nuovi kit per il fai da te casalingo agli ultimi superfood, dai cibi hi-tech agli happy hour della nonna fino agli alimenti salva salute, si tratta di una occasione per scoprire come il mondo del cibo si stia adattando ai nuovi sistemi alimentari puntando sull’innovazione di prodotto e sulla rivisitazione di specialità tradizionali. Per l’occasione sarà diffusa l’analisi 'La filiera agroalimentare alla prova del Covid' con un’esclusiva analisi sugli effetti della pandemia sul settore. Nello stand di Coldiretti e Filiera Italia dal 22 al 26 ottobre si alterneranno ogni giorno esposizioni innovative su temi di attualità, iniziative e momenti di approfondimento con lo spazio dell’agricoltura 4.0 con le ultime innovazioni robotiche e satellitari nelle campagne italiane ma anche l’oleoteca dove saranno svelati i segreti dell’oro verde, della sua scelta, dei suoi abbinamenti, l’enoteca dei vini autoctoni e gli show cooking dei cuochi contadini con i menu gourmet a km zero.

