I funghi tornano a essere protagonisti dell’autunno legnanese. Si inaugura sabato 23 ottobre nella sala convegni della Famiglia Legnanese (via Matteotti 3) la 42^ mostra micologica 'Funghi dal vero' promossa dall’associazione Antares di Legnano con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Dopo la sospensione del 2020, l’esposizione viene proposta in forma ridotta, non sui tre giorni abituali, ma nel solo fine settimana: sabato 23 e domenica 24 ottobre. Saranno esposte diverse specie diverse di funghi, sia commestibili sia velenosi, allo scopo di diffondere la cultura micologica insegnando, quindi, a distinguere quello che si raccoglie nei boschi. "Questo tradizionale appuntamento conferma il grande impegno che l’associazione Antares porta avanti da più di 50 anni nella formazione, condivisione e divulgazione", osserva il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi. "Abbiamo confermato il sostegno all’attività dell’associazione perché crediamo fortemente in quella crescita culturale, oltre che economica, che arriva dal territorio stesso e che è espressione di una comunità viva e vitale. Elementi che caratterizzano profondamente Antares". La mostra si inserisce in un percorso di avvicinamento alla cultura micologica che da decenni l’associazione promuove nel periodo autunnale con una serie di incontri e lezioni pratiche di determinazione e classificazione dei funghi, alle quali è possibile portare anche il proprio raccolto, che si svolgono nella sede di via Ronchi 78 a Legnano. La 42^ mostra micologica 'Funghi dal vero' è aperta sabato 23 ottobre dalle 15 alle 19 e domenica 24 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai possessori di 'green pass' e nel rispetto delle normative anti-Covid.

