Comunione e Liberazione: 50 anni a Magenta

Nel 1971 nasceva anche a Magenta una comunità di Comunione e Liberazione, il movimento fondato da don Giussani, che costituisce da sempre una delle parti più vive della Chiesa cattolica italiana. Per mostrare come la storia di cinquant’anni sia un'esperienza che continua tutt’oggi, sono stati organizzati alcuni momenti sotto il titolo '50 anni come il primo giorno - l’inizio come origine permanente'. Si tratterà quindi di un’occasione per guardare verso il futuro perché, come dicono gli organizzatori, "Questo anniversario è un appuntamento che ci apre allo stupore e alla gratitudine, innanzitutto per la fedeltà di Dio verso di noi”. Gli appuntamenti del 50° anniversario sono aperti a tutti e sono i seguenti: SABATO 23 OTTOBRE - La storia di un popolo attraverso i suoi canti. Serata con Walter Muto & Carlo Pastori - Centro S. Paolo VI Magenta, alle 21 (obbligo 'green pass'). DOMENICA 24 OTTOBRE - S. Messa Solenne concelebrata da S.E. Mons. Massimo Camisasca, don Giuseppe Marinoni e Sacerdoti di C.L.

Basilica S. Martino, alle 18. SABATO 20 NOVEMBRE - Pellegrinaggio Magenta - Corbetta, alle 17 - S.Messa al santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

