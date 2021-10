La bilbioteca riapre allo studio

Riaprono le porte delle aule studio della biblioteca, si riattivano i servizi di navigazione Internet e WiFi e si riavvia il progetto 'Sound Please! Un Pianoforte in Biblioteca'.

Riaprono le porte delle aule studio della biblioteca, si riattivano i servizi di navigazione Internet e WiFi e si riavvia il progetto 'Sound Please! Un Pianoforte in Biblioteca'. Per l’accesso ai posti studio è obbligatoria la prenotazione: si garantiscono due fasce orarie di prenotazione, una al mattino dalle 9.30 alle 13 e una al pomeriggio dalle 14 alle 18.45, in modo da garantire la pulizia e disinfezione degli ambienti, nel rispetto del Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 della biblioteca. Per le prenotazioni il link è: https://webopac.csbno.net/library/Legnano/. L’accesso in biblioteca è consentito solo con Green Pass, come previsto dalla normativa vigente.

