I cinque giovani trucidati alla Padregnana

Alfonso Chiminello, Alvaro Negri, Pasquale Perfetti, Luigi Zucca e Cesare Belloni: sono i cinque giovani di Rho trucidati dalla milizia fascista il 13 ottobre 1944. E oggi, allora, in occasione del 77° anniversario dell'eccidio di Robecchetto si terrà la Giornata nel ricordo. L'appuntamento è alle 15.30 in località Padregnana, con il corteo verso il cippo che ricorda, appunto, il tragico e terribile episodio.

