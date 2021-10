Una menzione per Greta

Un riconoscimento straordinario, davvero di altissimo livello. La giovane inverunese Greta Colombo Dugoni è stata premiata dal Presidente della Repubblica in quanto destinataria di una menzione speciale.

"I miei e nostri più vivi complimenti! - commenta Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno - Un grazie particolare a Mattia Adani, vero esempio di sostegno alla giovane imprenditoria".

“Menzione speciale “Eni Joule for Entrepreneurship” ai team:

Bi-rex, startup early stage (TRL 4) che ha sviluppato un processo green per la produzione di biopolimeri (cellulosa tree-free e chitina). Importante esempio di imprenditoria al femminile, è stata fondata da due ricercatrici del Politecnico di Milano ed è in fase di industrializzazione del processo grazie al sostegno di un business angel. Premiata da Joule nell’ambito dell’edizione 2020 di “StartCup Lombardia”, ha ricevuto a partire da gennaio 2021 un percorso di incubazione personalizzato a cura di Polihub e con il supporto metodologico di Joule. …”

