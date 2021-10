Il grande cuore per i bimbi afgani

I ringraziamenti di 'Progettando Castano' per la raccolta di beni di primi necessità per i bambini afgani arrivati in Italia. "La risposta è stata grandissima".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - "Per prima cosa mi sento di dire un enorme "Grazie!" a tutti quelli che hanno partecipato alla nostra raccolta di materiale destinato ai bambini afgani giunti come profughi in Italia. Abbiamo raggiunto un risultato incredibile e sinceramente superiore alle nostre attese. 42 scatoloni di indumenti, 37 di giocattoli, 9 lettini, 10 passeggini e poi alimenti, pannolini e prodotti per l'igiene e tanto altro ancora. In totale 2 camion stracolmi di solidarietà che verranno consegnati alla Croce Rossa Italiana nella sede di Legnano. Grazie a tutti i cittadini Castanesi che hanno effettuato donazioni, ma anche a quanti, compresi i mezzi di informazione, hanno dato voce alla nostra iniziativa condividendo il volantino su tanti gruppi portando il nostro messaggio anche oltre i confini comunali. Volevo ringraziare anche la Caritas di Vanzaghello, la Conad di Castano Primo e i soci di NovaCoop per l'importante contributo che hanno voluto dare. Un ringraziamento enorme va anche ai componenti del nostro gruppo per aver creduto in questa sfida e aver dato tante energie; in particolare a Silvia Meloni e Gianni Gambalonga sempre presenti negli 8 giorni di raccolta. Infine, ma non per ultima, un grazie al Comitato di Legnano della Croce Rossa Italiana per averci supportato ed aver creduto nella nostra iniziativa. Siamo ripartiti dopo due anni di stop con un'idea impegnativa e dall'obiettivo importante. Ma non ci fermiamo qui. Per fare questo e poter offrire sempre più eventi abbiamo bisogno anche di nuove energie, se volete entrare a far parte di progettando o volete collaborare con noi contattateci sui social o al nostro numero 353/4331854. Vi aspettiamo". (Il presidente del Gruppo Progettando Castano Primo)

