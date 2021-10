"Solidarietà a ATM e CGIL"

Cecchetti (LEGA): “Svastica con simbolo CGIL: solidarietà ad ATM e CGIL, i responsabili siano identificati e perseguiti”.

“Solidarietà e vicinanza all’ATM e alla Cgil per la vile e ripugnante offesa arrecata, per la svastica con inserito il simbolo della Cgil appesa alla porta degli uffici del deposito di San Donato. Intervenga la magistratura e faccia chiarezza, individuando i singoli responsabili e perseguendoli a norma di legge, sulla base della legge Scelba e delle altre normative vigenti. Adesso basta, tolleranza zero verso qualunque deriva di odio razziale o antisemita, soprattutto a Milano dove, lo ricordiamo, soffia da troppi anni anche un vento di odio verso la comunità ebraica alimentato dalle solite e ben note frange estreme della sinistra radicale filo palestinese e filo islamica. Un clima di odio che si materializza ogni 25 aprile, con fischi e insulti di antagonisti e centri sociali rivolti alle bandiere di Israele. Basta con l’odio, che sia nero o che sia rosso: chi commette questi reati venga identificato e punito a norma di legge.” Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

