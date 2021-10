Dopo un anno di pausa forzata, tornano i Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, appuntamento fisso per i numerosi appassionati che da anni li scelgono.

Dopo un anno di pausa forzata, tornano i Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, appuntamento fisso per i numerosi appassionati che da anni li scelgono, sia per la qualità degli espositori che per le magiche atmosfere natalizie del borgo Bandiera Arancione di Santa Maria Maggiore (VB). Dopo un'attenta valutazione e la messa a punto di un piano di sicurezza, Comune e Pro Loco del capoluogo della Val Vigezzo hanno così scelto di confermare, da lunedì 6 a mercoledì 8 dicembre, la ventiduesima edizione dell'evento.

