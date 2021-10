'La Giornata della Meraviglia'

Il 17 ottobre si terrà la prima 'Giornata della Meraviglia' in più di 40 piazze italiane. Si terrà inoltre in Siria, in Iraq e nella Striscia di Gaza. Eventi a Sesto Calende.

Il 17 ottobre si terrà la prima 'Giornata della Meraviglia' in più di 40 piazze italiane. Si terrà inoltre in Siria, in Iraq e nella Striscia di Gaza. Laboratori e spettacoli per bambini, sempre alla ricerca della Meraviglia. Durante la giornata verrà proposto a tutte le piazze italiane il laboratorio 'Le dodici fatiche dei Bimbi della guerra' per sensibilizzare sulle problematiche legate ai Bambini che vivono nelle zone di guerra. Questo progetto oltre a regalare un momento di Meraviglia a tutti i bambini nasce per sensibilizzare tutti quanti sul fatto che ogni bambino debba poter godere del dono grande della Meraviglia, così da poter crescere esercitando la propria curiosità ed esprimendo la propria fantasia. Tutto questo purtroppo è negato ai bimbi che vivono la guerra, che spesso hanno come unico loro orizzonte le macerie dei conflitti. Tenere viva la Meraviglia del Bambino fa sì che egli stesso possa andare oltre le macerie così da immaginare un mondo quantomeno diverso, alternativo alla desolata distruzione che quotidianamente lo circonda, convinti che "Un bimbo a cui regali Meraviglia, diventa portatore sano di Pace". L’evento sarà organizzato dall’Associazione 'Per far Sorridere il Cielo' – Claun il Pimpa – in collaborazione a numerose associazioni ed in particolare a Sesto Calende con il sostegno di Amici di Tommy e Cecilia, Alma Crescere al Centro, Sesto 76 Lisanza, Comitato Pace e Convivenza, oratorio Piergiorgio Frassati e la scuola di musica Percorsi Musicali. Ci saranno giochi e laboratori per bambini, percorsi di motoria, spettacolo di ginnastica, musica con l’orchestra e coro. Le offerte raccolte saranno devolute al progetto 'Una meraviglia di scuola' che permette a più di 200 bambini di frequentare la scuola materna all’interno della Striscia di Gaza. A Sesto Calende 'La Giornata della Meraviglia' si svolgerà presso il Centro Studi dell’Acqua, via Indipendenza 15, dalle 14.30. L'evento è aperto a tutti ed è gratuito e le numerose attività si rivolgono in particolare ai bambini dalla scuola Materna ed Elementare e anche ai ragazzi delle Medie. Anche in caso di pioggia si svolgeranno tutti i giochi, laboratori e le esibizioni musicali e di ginnastica e saranno all’interno degli spazi del Centro Studi. Per l'accesso ai luoghi chiusi è necessario presentare il 'green pass' (quindi sempre in caso di pioggia e per assistere al concerto dei Percorsi musicali e all’esibizione del coro).

