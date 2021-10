I numeri della 'Bernocchi'

Si è conclusa da poco la 102^ edizione della Coppa Bernocchi e Luca Roveda, presidente dell’U.S. Legnanese 1913 unitamente a Paolo Ferrè, presidente di Confcommercio Legnano, fanno il punto su una edizione che ha lasciato il segno.

Mai come quest'anno la collaborazione con i commercianti e gli albergatori è stata così importante. "Da sempre sosteniamo che gli eventi sportivi generino indotto per il territorio e da quando la Coppa Bernocchi ha assunto un respiro internazionale questo è ancora più evidente. I commercianti hanno aderito con entusiasmo all'allestimento delle vetrine e le hanno

contraddistinte con le vetrofanie predisposte per l’occasione - afferma Ferrè". "La partnership tra U.S. Legnanese e Confcommercio è fondamentale per dare evidenza agli eventi sportivi e per dare una ricaduta economica sul territorio. Per una settimana siamo stati al centro dell’attenzione con una ulteriore visibilità dei nostri territori - concldue Roveda". RISULTATI CONTEST 'VETRINE', #INSELLA CON LA COPPA BERNOCCHI - I risultati raggiunti dalla pubblicazione delle vetrine effettuate sulla pagina Facebook U.S. Legnanese 1913 sono i seguenti: like 1.419, condivisioni 357, commenti 72, persone raggiunte 30.000 circa, interazioni 3.500 circa.

