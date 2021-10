Corsi Azzurra Soccorso

Azzurra Soccorso: riprendono i ‘Corsi di Primo Soccorso’ per poter diventare volontari dell’associazione. Dall'11 ottobre in oratorio a Cuggiono.

Il loro ruolo è fondamentale in ogni situazione, non solo nei momenti più bui dell’emergenza sanitaria, perchè con il loro apporto aiutano e hanno aiutato tantissimi cittadini ad accedere alle cure, e ai vaccini. I volontari dell’Azzurra Soccorso cuggionese, si può davvero dire, che non bastano mai. Ecco allora che riprendono i ‘Corsi di Primo Soccorso’ per poter diventare volontari dell’associazione. I corsi inizieranno il prossimo 11 ottobre, ogni lunedì e giovedì dalle 21, presso l’Oratorio in via Cicogna. Imparare a gestire un momento di emergenza è fondamentale per tutti, ma con il corso coordinato dagli esperti si potrà apprendere anche le tecniche per il servizio 118, il trasporto sanitario e l’abilitazione all’uso del defibrillatore laico. Per informazioni 02/97240032.

