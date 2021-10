Corbetta: vincitori e... vinti

Vincitori e... vinti. Dal riconfermato sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, insomma, ai due sfidanti, tra commenti, analisi e reazioni 'post' voto.

Vincitori e... vinti. Dal riconfermato sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, insomma, ai due sfidanti, tra commenti, analisi e reazioni 'post' voto. Ecco, allora, che cosa hanno detto. Marco Ballarini - "Vincere al primo turno è stato incredibile perchè noi, civici, con sfidanti i gruppi politici, da soli, siamo riusciti a stravincere. I cittadini hanno premiato il lavoro delle persone e quanto fatto in questi cinque anni. Un grazie alla mia squadra e alle persone che ci hanno scelto. Un ringraziamento, ovviamente, poi anche alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto". Renzo Bassetto - “Non è andata come speravo e speravamo, non siamo stati capaci di trasmettere alla maggioranza dei corbettesi il nostro messaggio di una Corbetta che mettesse al centro lavoro e trasparenza. Auguro buon lavoro al sindaco Ballarini, che sappia impegnarsi a favore di tutti i cittadini di Corbetta. Noi saremo all’opposizione. e, intransigenti e costruttivi, portando le nostre idee e contrastando ogni azione di malgoverno. Grazie a tutte le persone che ci hanno votato e sostenuto. Non perdiamoci di vista... il viaggio è solo all’inizio”. E, quindi, l’altro candidato ‘in corsa’, Antonio Cipriano. “Anche se le elezioni sono concluse questo non deve essere visto come un punto d’arrivo, ma come un punto di ripartenza. Ringrazio gli elettori che hanno riposto la loro fiducia in noi e faccio le mie congratulazioni per la riconferma al sindaco Marco Ballarini. Rispetteremo con dignità e onore il ruolo che ci ha affidato il corpo elettorale corbettese. Concludo il mio messaggio facendo un grande in bocca al lupo a Davide Russo e Marta Lovati, che assieme al sottoscritto sono stati eletti in consiglio comunale. Il fatto che l’opposizione alla nuova Amministrazione sarà affidata a due giovani di poco più di vent’anni la considero una nostra piccola vittoria, a dimostrazione di come Corbetta abbia bisogno ora più che mai della voce delle nuove generazioni. Assieme a loro e assieme e tutti voi costruiremo il nostro futuro”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro