Il primo turno non ha sciolto il nodo. In attesa del ballottaggio, a Nerviano il 'post' primo turno con i commenti di alcuni dei candidati.

Il primo turno non ha sciolto il nodo. Per sapere chi, tra Massimo Cozzi (Lega, Con Nerviano e Gin) e Daniela Colombo (Tutti per Nerviano, Scossa Civica la comunità e Gente per Nerviano) occorrerà attendere il ballottaggio. I due candidati hanno ottenuto, rispettivamente, 2673 preferenze (39,27) e 2080 (30,56). Sono invece rimasti al palo Girolamo Franceschini (Pd) con 1344 (19,74) e Sergio Garavaglia (Forza Italia e Fratelli d'Italia) con 710 (10,43). "Grazie di cuore ai 2673 nervianesi che mi hanno dato la loro fiducia - è il commento del sindaco uscente in cerca della riconferma - ora occorre a tornare a votare per il ballottaggio del 17 e 18 ottobre, io ce la metterò tutta, conto sugli elettori". "Nerviano ha bisogno di realizzare ciò che sembra ormai impossibile - è la valutazione dell'ex primo cittadino Sergio Parini che ha sostenuto la candidatura di Colombo - Nerviano deve riuscire a concretizzare i suoi sogni, a Nerviano serve finalmente un sindaco donna e per Nerviano la speranza ha il nome di Daniela Colombo". L'entourage di Franceschini, fuori dal ballottaggio avendo ottenuto il terzo posto, commenta: "ringraziamo elettrici ed elettori nervianesi che hanno dato il loro voto al nostro candidato sindaco, il Pd è la seconda forza politica a Nerviano nelle prime elezioni comunali in cui si è presentato con il proprio simbolo, è per noi un importante risultato politico di cui siamo soddisfatti, torniamo nel consiglio comunale di Nerviano con un impegno chiaro verso elettrici ed elettori".

