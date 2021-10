Turbigo: le singole preferenze

Quante preferenze hanno preso i singoli candidati delle liste? Chi è stato il più votato? E chi adesso, allora, andrà in consiglio comunale? Ecco, uno per uno, i voti.

Quante preferenze hanno preso i singoli candidati delle liste? Chi è stato il più votato? E chi adesso, allora, andrà in consiglio comunale? Dopo i numeri totali, ecco uno per uno i vari componenti delle due realtà 'in corsa' a Turbigo alle ultime elezioni. Vediamoli più da vicino e nello specifico.

FRATELLI D'ITALIA, LEGA, FORZA ITALIA, INSIEME PER TURBIGO (Fabrizio Allevi)

Andrea Azzolin 280, Manila Leoni 279, Marzia Artusi 232, Davide Cavaiani 195, Riccardo Re 172, Angelica Motta 151, Sonia Cesarino 136, Dante Bolognesi 81, Alessandro Cerini 75, Laura Paccagnella 72, Stefania Ferrari 46, Francesco Pioltini 27.

SIAMO TURBIGO (Renata Cerutti)

Antonella Bonetti 167, Claudio Spreafico 136, Francesco Gritta 111, Ilaria De Marchi 110, Rosella Braga 83, Dario Cavalli 62, Giuseppe Siano 58, Valentina Cardinali 50, Alessandro Biolchi 49, Domenico Vitalone 46, Rocco Liguori 45, Dario Giussani 24.

IN CONSIGLIO COMUNALE

Maggioranza - Andrea Azzolin, Manila Leoni, Marzia Artusi, Davide Cavaiani, Riccardo Re, Angelica Motta, Sonia Cesarino, Dante Bolognesi.

Opposizione - Renata Cerutti, Antonella Bonetti, Claudio Spreafico, Francesco Gritta.

