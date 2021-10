Cozzi-Colombo al ballottaggio

Il primo turno non ha sciolto la riserva. Per sapere quale sarà il suo nuovo sindaco Nerviano dovrà attendere il ballottaggio.

Il primo turno non ha sciolto la riserva. Per sapere quale sarà il suo nuovo sindaco Nerviano dovrà attendere il ballottaggio. A contendersi la poltrona di primo cittadino per il quinquennio a venire saranno il sindaco uscente Massimo Cozzi che, sostenuto da Lega, Con Nerviano e Gruppo Indipendente Nervianese, ha ottenuto 2673 voti pari al 39,27 per cento e Daniela Colombo (Tutti per Nerviano, Scossa Civica la Comunità e Gente per Nerviano) con 2080 pari al 30.56%. Nulla da fare, invece, per il candidato del PD Girolamo Franceschini che si è fermato a 1344 preferenze (19.74%) e per quello di Fratelli d'Italia e Forza Italia Sergio Garavaglia che ha ottenuto 710 voti pari al 10.43 per cento. Dei 13.915 elettori potenziali se ne sono recati alle urne 7010 ossia poco più del cinquanta per cento (50.38). Le schede nulle sono risultate 154, le bianche 59.

