Ballarini confermato sindaco

"Vincere al primo turno è incredibile perchè noi, civici, con sfidandi i gruppi politici di destra e sinistra, da soli, siamo riusciti a stravincere".

Corbetta rinnova la fiducia in Marco Ballarini. Grazie al voto delle sei liste che lo hanno appoggiato è così arrivata la conferma per il secondo mandato.

"Spoglio in corso ma stiamo festeggiando perchè ci danno vincenti già al primo turno - ha commentato il sindaco confermato - Vincere al primo turno è incredibile perchè noi, civici, con sfidandi i gruppi politici, da soli, siamo riusciti a stravincere. I cittadini premiano il lavoro delle persone ed il lavoro fatto in questi cinque anni. Un grazie alla mia squadra e ai cittadini che ci hanno scelto. Grazie anche alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto".

Erano infatti sei le liste che lo sostengono, tutte liste civiche: Viviamo Corbetta; Corbetta In Comune; Forza Corbetta; Alleanza Cittadina per Corbetta; Insieme per Corbetta; appoggia Ballarini anche la Lista Rosa, che nel 2016 aveva corso in solitaria presentando come candidata Cristina Calati, ora capogruppo della lista.

